Altında yatırımın tam zamanı Sarraf Bayram Erdoğan: “Çeyrek altın fiyatları şu anda cazip, vatandaşlarımız yatırım amacı ile alıp koymalılar” “2021 sonu itibari ile gram altının fiyatı ülkemizde 550-600 TL seviyelerine geçeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz” "Gurbetçilerin altına olan ilgisinden memnunuz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altında yatırımın tam zamanı Sarraf Bayram Erdoğan: “Çeyrek altın fiyatları şu anda cazip, vatandaşlarımız yatırım amacı ile alıp koymalılar” “2021 sonu itibari ile gram altının fiyatı ülkemizde 550-600 TL seviyelerine geçeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz” "Gurbetçilerin altına olan ilgisinden memnunuz"

İHA

Altında yatırımın tam zamanı Sarraf Bayram Erdoğan: “Çeyrek altın fiyatları şu anda cazip, vatandaşlarımız yatırım amacı ile alıp koymalılar” “2021 sonu itibari ile gram altının fiyatı ülkemizde 550-600 TL seviyelerine geçeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz” "Gurbetçilerin altına olan ilgisinden memnunuz"

Kayseri’de 30 yıldır sarraflık ve finansal danışmanlığı yapan Bayram Erdoğan, altında beklenen yükselişin gerçekleşmediğini ve 880 TL’ye kadar yükselmesi beklenen altının 800 TL bandında sabit kaldığını söyleyerek, “Çeyrek altın fiyatları şu anda cazip, vatandaşlarımız yatırım amacı ile alıp koymalılar” dedi.
Yatırımın olmazsa olmazı altın, beklenenin aksine yerinde sayıyor. Normal şartlarda sürekli hareket halinde olan altın şu anda çok ufak oynamalarla fiyatını koruyor. Çeyrek altın fiyatında 880 TL’ye kadar ulaşması yönünde bir beklenti olduğunu ancak altının 800 TL bandında seyrettiğini söyleyen Sarraf Bayram Erdoğan, “Çeyrek altın fiyatları geçtiğimiz günlerde çok fazla yükselmedi. Yani aslında beklenti yukarıydı fakat dünyada yaşanan bir takım dengeler altındaki süreci biraz geciktirdi. Bu durumda aslında insanlarımızın işine geldi. Çeyrek altın fiyatlarında 870880 TL gibi bir beklenti varken, şu anda 795800 TL seviyelerinde seyir ediyor. Çeyrek altın alacak müşterilerimiz için bu bir fırsat, önümüzdeki süreçte çok ciddi bir yükseliş bekleniyor. Çeyrek altın fiyatları şu anda cazip, vatandaşlarımız yatırım amacı ile alıp koymalılar. Gram altın olarak değerlendirdiğimizde uluslararası piyasada ons fiyatı şu anda bin 800 dolar civarında bu seviyeler tabi ki beklenenin altında yer alıyor. Bu seviyelerinde tabi ki dünyada ki global dengelerin, hareketlerin etkilediğini düşünürsek, net bir kanaat belirmek şu anda zor ancak Türkiye’de ki ve dünyada ki ortak kanaat kış aylarına girmeden 2021 sonu itibari ile dünya piyasalarındaki ons bazında altın fiyatının yükseleceği ve 2 bin dolarlara ulaşacağı yönünde. Dolayısı ile eğer ons fiyatı 2 bin dolar seviyelerine yükselir ise gram altının fiyatı ülkemizde 550600 TL seviyelerine geçeceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

“Yurt dışındaki vatandaşlarımız da altın alışverişlerinde bulunuyor”
Geçen senenin aksine çok daha fazla gurbetçinin ülkeye girişi yaptığını ve gurbetçilerin de altın alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, “Son yıllarda pandemiden dolayı yurt dışındaki misafirlerimizin ziyaretleri de sekteye uğramıştı. Fakat bugünkü rahatlamayla ciddi oranda, yani normalin 1,5 katına yakın bir gurbetçi vatandaşlarımızın tatillerini yapmak üzere ülkelerine geldiklerini görüyoruz. Esnaf olarak bu durumdan memnunuz. Altın alımları noktasında da tabi ki yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız da içerisinde olmak üzere bizim vatandaşlarımızın altına merakı vardı. Çünkü bizim insanımız kaliteli insanlardır ve altında dünyanın en kıymetli madenidir. Bu nedenle insanımız da bu madene özel olarak değer verir ve hem evinde hem de yatırım amacıyla altını kullanır. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da altın alışverişlerinde bulunuyorlar, biz de perakende satışlarımızdan oldukça memnunuz” diye konuştu.

"Perakende satışlarımızdan memnunuz"
Düğün sezonunun açılması ile son 2 aydır perakende satışlarından oldukça memnun olduklarını aktaran Bayram Erdoğan, “Düğün sezonu açıldı. Şu içerisinde bulunduğumuz son süreçte özellikle Temmuz, Ağustos aylarında düğün salonlarının açılması ile birlikte insanlar düğünlerini yapmaya başladılar. Böylece hem mobilya alışverişlerinde hem de altın takı alışverişlerinde daha rahat hareket etmeye başladılar. Biz son 2 aydır perakende satışlarımızdan oldukça memnunuz. İnsanlarımız altın takılarını, alyanslarını, pırlantalarını alıyorlar ve mutlu bir şekilde yuvalarını kurmaya başlıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Yatırımda aslan payı altındır"
Yatırımda aslan payının altın olduğunu dile getiren Sarraf Bayram Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti; “Yatırım anlamında aslan payının altında olması gerektiğini özellikle dile getiriyoruz. Çünkü ülke paralarının, ulusal paraların 20202021 seneleri içerisinde ne kadar güvensiz bir liman olduğunu gördük. Dolayısı ile kripto paralarında yatırım anlamında değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece ulusal bazdaki alışverişlerde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Altının güvenilir bir liman olması noktasında vatandaşımızın parasını koruması noktasında en sağlam liman olduğunu düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi Belediye ve Develi Belediye takımları B Grubu’nda yer aldı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye ve Develi Belediye takımları B ...
Ali İhsan Kabakcı, Bünyan GSB Spor Okullarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakcı, Bünyan GSB Spor Okullarını ziyaret ...
Kayseri´de fildişi fosili ve fosil kalıntıları ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri´de fildişi fosili ve fosil kalıntıları ele ...
Doğal Bir Şifa Kaynağı Olan Aspir’in Hasadı Yaklaşıyor
YEREL HABERLER Doğal Bir Şifa Kaynağı Olan Aspir’in Hasadı ...
Berna Gözbaşı´dan Emre ve Doğan açıklaması
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı´dan Emre ve Doğan açıklaması
Kayseri Basketbol´da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol´da oyuncular ve teknik ekip sağlık ...
Talas’ta temizlik filosuna takviye
YEREL HABERLER Talas’ta temizlik filosuna takviye
Şüpheli araçtan 44 parça fosil çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 44 parça fosil çıktı
Kayserispor’dan 'aşı' çağrısı Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı: "Şehrimize mavi yakışır”
YEREL HABERLER Kayserispor’dan 'aşı' çağrısı Kayserispor Kulüp ...
Kayserispor, Ali Karimi’yi açıkladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Ali Karimi’yi açıkladı
Büyükşehir’in Glütensiz Kafe’si hizmette
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Glütensiz Kafe’si hizmette
Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti Baş Antrenör Ayhan Avcı: “Daha önce zirvedeki başarılarımızı yakalamayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferleri sağlık ...
“Ahi Babası” başkana teşekkür plaketi
YEREL HABERLER “Ahi Babası” başkana teşekkür plaketi
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yüzme Şampiyonası’nda Kayseri damgası
YEREL HABERLER Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yüzme ...
Kayseri’de Basketbol Yaz Ligi maçları başladı
YEREL HABERLER Kayseri’de Basketbol Yaz Ligi maçları başladı
Karadut Beste Yarışması’nda büyük gün yaklaşıyor
YEREL HABERLER Karadut Beste Yarışması’nda büyük gün yaklaşıyor
Başkan Çolakbayrakdar ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji Ve ...
MİSGEP İnteraktif Eğitimleri Gezici Sahnesi' Yahyalı'da açıldı
YEREL HABERLER MİSGEP İnteraktif Eğitimleri Gezici Sahnesi' ...
Şehir Kültür Sanat Dergisinin 41. sayısı çıktı
YEREL HABERLER Şehir Kültür Sanat Dergisinin 41. sayısı çıktı
Şehir Kültür Sanat Dergisi’nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Şehir Kültür Sanat Dergisi’nin yeni sayısı ...
Gözbaşı'dan 'Emre Demir' açıklaması Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı: "Netleşen bir durum yok"
YEREL HABERLER Gözbaşı'dan 'Emre Demir' açıklaması Kayserispor Kulüp ...
Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
Koşukavak: “Lige iyi başlamak önemli” Uğur Demirok: “Taraftarlarımıza üst sıraları zorlayan bir Kayserispor izletmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Koşukavak: “Lige iyi başlamak önemli” Uğur Demirok: ...
Develi’de ‘Gacer’ hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Develi’de ‘Gacer’ hasadı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.