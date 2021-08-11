Uyuşturucu sanığı: “Elimize yüzümüze bulaştırdık” Uyuşturucu ticareti yapan amca ve yeğene toplamda 35 yıl 6 ay hapis

Kayseri’nin Develi ilçesinde 0.60 gram bonzai maddesi ile yakalan ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile hakim karşısına çıkan amca ve yeğene toplamda 35 yıl 6 ay hapis cezası ve 77 bin TL para cezası verildi. Duruşmada suçunu kabul eden sanık H.S. savunmasında “Elimize yüzümüze bulaştırdık” dedi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık H.S. ile yeğeni tutuklu sanık M.S. hazır bulunurken, sanık avukatları da duruşmada yerini aldı. Cumhuriyet savcısı sanıklar H.S. ve M.S. hakkında bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek sanıkların, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaayı kabul etmeyen sanık H.S. mahkeme heyetine yaptığı savunmada, ”Keşke olmasaydı. Çok pişmanım. Mecburiyetten yaptım. Hakim bey ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Bir daha karşınıza böyle bir suçtan çıkarsam en ağır cezayı verin. Biz bu işten maddi bir kazanç elde edemedik. Biz bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık” dedi.

Yine mahkemede savunması alınan sanık M.S., "Bir daha kesinlikle yapmayacağım. Böyle bir suçla adım anıldığı için çok pişmanım. Amcam söylediği için bu işi yaptık. Ben kuryelik yaptım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tarafından dinlenmek üzere duruşmaya çağrılan K.E. ise, "Ben telefonda H.S. ile görüştüm. Onunla uyuşturucu madde almak için konuştum. Ancak bana uyuşturucuyu M.S. getirdi” dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık H.S.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 18 yıl 4 ay hapis ve 40 bin TL para cezası verirken, aynı suçtan tutuklu yargılanan sanık M.S.’ye ise 17 yıl 2 ay hapis ve 37 bin TL para cezası verildi. Ayrıca heyet tutuklu sanıklar H.S. ve M.S.’nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Olay, Kayseri’nin Develi ilçesinde 7 Mart 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. ve M.S. ilçede birçok kez uyuşturucu madde ticareti yaptı. Bunun üzerine polis tarafından takip edilmeye başlanan H.S. ve M.S. polis ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları sırada yakalandı.

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