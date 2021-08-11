Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Melikgazi Belediyesi gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastalarına 175 adet glütensiz gıda paketi dağıttı.

Sosyal belediyecilik gereği çölyak hastalarının yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Gluten hassasiyeti nedeniyle özel bir diyet programı uygulaması gereken çölyak hastası ailelerimize, 175 adet gıda paketi dağıttık. Melikgazi'mizde yaşayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çölyak ile yaşamak hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimidir. Çağımızın yeni hastalıklarından biri. Endüstriyel ve genetiği değiştirilmiş ürünlerden sonra belli bir yaştan sonra da çölyak hastalığına yakalanabiliyorlar. Sağlıklı organik ürünler tüketmek lazım. Beslenmemize dikkat edersek birçok rahatsızlıktan kurtuluruz. Allah herkese sağlık versin. Tüm belediyeler olarak Çölyak hastalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Allah herkese sağlık, şifa versin. Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya'ya da bu hastalıkla mücadele edenlerin yanında olduğu için teşekkür ederim” dedi.

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