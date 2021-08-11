Kayserispor'da kombine bilet fiyatları belli oldu

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KAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserispor'da 2021-2022 futbol sezonu kombine bilet satış fiyatları açıklandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor'da, 2021-2022 futbol sezonunun kombine bilet satış fiyatları belirlendi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük taraftarımızdan gelen yoğun istek üzerine Yukatel Kayserispor´umuzun Süper Lig 2021-2022 sezonunda geçerli olacak kombine satışları 13 Ağustos Cuma günü saat 11.00 itibariyle başlıyor" ifadelerine yer verildi. Sezonluk kombine bilet fiyatları 200 TL ile bin 500 TL arasında değişen fiyatlarda satışa sunulacak.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-08-11 15:17:00



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