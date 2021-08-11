İsviçreli forvet Gavranovic Kayserispor´da

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KAYSERİ,(DHA)Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile anlaştı.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile anlaştı. 2 yıllık anlaşma sağlanan tecrübeli futbolcunun bugün akşam saatlerinde Kayseri´ye geleceği öğrenildi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA

2021-08-11 17:46:08



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