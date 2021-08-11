Mario Gavranovic'e Kayseri´de meşaleli karşılama

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un kadrosuna kattığı İsviçreli forvet Mario Gavranovic, Kayseri'de meşalelerle karşılandı.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk olacak Yukatel Kayserispor'da transferler devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mario Gavranovic'i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcuyu havaalanında Kayserispor taraftarları, meşalelerle karşıladı. İsviçreli golcü oyuncu alandan ayrılırken, Kayserisporlu taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gavranovic, geçtiğimiz sezon Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb forması giymişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gavranovic'in gelişi

Alandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-08-11 21:12:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.