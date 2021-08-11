Kayserispor'un yeni transferi Mario Gavranovic Kayseri'ye geldi.
Kayserispor'un renklerine bağlamak üzere Kayseri'ye davet ettiği İsviçreli futbolcu Mario Gavranovic, kente geldi. Özel uçakla Kayseri havaalanına inen 31 yaşındaki forvet futbolcu, bir grup Kayserispor taraftarı tarafından karşılandı. Sarıkırmızılı taraftarların tezahüratlarından memnun bir şekilde havaalanından çıkan ve Kadir Has Tesisleri'ne geçen Mario Gavranovic, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında da kendisini Kayserisporlu yapacak imzayı atacak.
31 yaşındaki Mario Gavranovic, Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'te forma giyiyordu.
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