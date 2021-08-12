Kayseri’de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 UE 787, 38 DV 162 ve 38 LL 268 plakalı 3 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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