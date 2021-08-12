Kayserispor Carlos Mane´yi transfer etti

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane´yi transfer etti.

Yukatel Kayserispor´da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı takım son olarak Portekizli futbolcu Carlo Mane ile anlaşma sağladı. Transferi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Mane de tamam. Yarın gece Kayseri´de. Haftaya çarşamba gününü de bekleyin" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-08-12 11:00:28



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