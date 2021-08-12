Büyükşehirden üniversite adaylarına YKS desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Bu kapsamda Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) ve Kayseri’deki üniversitelerin uzman tercih danışmanları Kayseri Kalesi içerisinde kurulan çadırlar ile öğrencilere destek oluyor.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı. Her zaman gençlere destek olan Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihlerinde de gençleri yalnız bırakmadı. Kayseri’nin dört büyük üniversitesinin ve KAYMEK A.Ş.’nin kurduğu çadırlarda uzman tercih danışmanları öğrencilere üniversite ve bölüm tanıtımları konusunda bilgilendirmeler yaparak doğru tercih yapmaları hususunda yardımcı oldu. Rehberlik hizmeti, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde 20 Ağustos’a kadar her gün 10.0019.00 saatleri arasında verilecek. Uzman tercih danışmanları üniversite adaylarına birçok alternatif sunarak, onların özelliklerine ve hedeflerine göre tercih konusunda destek olacak.

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