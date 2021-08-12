Parkta, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de parkta, çenesi sert bir cisim vurularak kırıldığı değerlendirilen gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Koçak Parkı´ndaki billboardların altında çenesi sert bir cisimle vurularak kırıldığı tahmin edilen gözleri oyulmuş köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Melikgazi Belediyesi hayvan ambulansı sevk edildi. Gelen ekipler, köpeği alarak gömülmek üzere götürüldü.

Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay, "Arkadaşımla işe geliyorduk. Gözleri oyulmuş, çenesi kırılmış köpeği gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Köpeği öldüren kişilerin bulunması ve ceza almasını istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-08-12 11:12:52



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