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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili gençler ürettikleri roketle 3 bin metre irtifaya çıkmayı hedefliyor

İHA

Kayserili gençler ürettikleri roketle 3 bin metre irtifaya çıkmayı hedefliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’ni ziyaret edip, TEKNOFEST’E hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yapmış olduğu roketin gövde kalıbına destek olan Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini belirterek, teknoloji noktasında ne kadar teknolojiyi üreten, ondan istifade eden yerli ve milli ürünler yapılırsa o kadar başarıya imza atılacağını söyledi.
General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nde gençlerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması'nda 3 bin metre irtifaya çıkmayı hedefleyen Neo Aerospace Takım ekibinden roket hakkında bilgiler aldı. Başkan Çolakbayrakdar’ın katkılarıyla geçen yıl TEKNOFEST’e 8’nci olan ve bu yıl şampiyonluğu hedefleyen takım ekibi, desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise büyük bir ustalıkla gençlerin yapmış olduğu roketin gövde kalıbına destek oldu. Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, merkez ile ülkenin teknolojik kalkınmasına ve teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarını vurguladı. “Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz en güzel şekilde ortaya koyuyor” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;
“Uçuş takımına başarılar diliyoruz. Gençlerimiz, şimdilik yüzde 98 oranında tamamlanan roketle Eylül ayında TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması'na katılacak. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Yeni ve farklı teknoloji imkanlarla gençlerimize daha fazla destek olacağız. Burada gençlerimiz, 3D yazıcılarla küçük roketler, insansız hava araçları gibi başarılı ürünler ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise daha teknolojik ürünlerle mükemmel sonuçlar çıkmaya başladı. Şehrimiz ve ülkemiz adına gençlerimize yaptığımız desteğin karşılığını yine gençlerimiz daha fazla ülkemize ve şehrimize vermiş olduğunu gördük. Biz biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde Kocasinan Akademi olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek.”
Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları ve gençleri, geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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