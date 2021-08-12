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Kayseri'de mezarlık içerisinde Selçuklu'ya ait türbe bulundu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Yer altındaki metfun olan zatın mezarı ile ilgili çalışmalar gösteriyor ki bu bir Selçuklu dönemi eseri"

İHA

Kayseri'de mezarlık içerisinde Selçuklu'ya ait türbe bulundu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Yer altındaki metfun olan zatın mezarı ile ilgili çalışmalar gösteriyor ki bu bir Selçuklu dönemi eseri"

Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin de türbesinin bulunduğu mezarlık içerisinde yapılan kazılarda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen türbe (kümbet) ortaya çıkarıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Selçuklu medeniyetinin merkezlerinden birisi olan Kayseri’de yeni bir Selçuklu eserini daha gün yüzüne çıkartacaklarını söyledi.
Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde jeoradar çalışması ile toprak altında bir yapının varlığının tespit edilmesinin ardından Kayseri Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınarak 3 Ağustos’ta Müze Müdürlüğü denetiminde, Büyükşehir Belediyesi’nin konusunda uzman teknik kadrosu eşliğinde kazı çalışmaları başladı. Kazı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, çıkan buluntulardan ve yapım tekniğinden yapının Selçuklu veya Beylikler dönemine ait bir mezar yapısı olduğu uzmanlar tarafından belirtildi. Kazı çalışmaları sırasında Selçuklu dönemine ait az sayıda parça, kırık bir sanduka parçası ve daha sonraki dönemlere ait bir mezar taşı bulundu. Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yürüten ekipten bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç’a kazı ile ilgili bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kazıda şu ana kadar yapının cenazelik bölümü denilen kısmının ortaya çıkarıldığını, buluntulara göre yapının ‘eyvan tipi’ türbeler grubuna dahil olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Dursun, ortaya konulan verilerin bu yapının Selçuklu dönemine ait olduğu yönünde olduğunu, etrafı tamamen açıldığında niteliğinin netleşeceğini söyledi.
Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Selçuklu medeniyetinin merkezlerinden birisi olan Kayseri’mizde yine bir Selçuklu eserimizin gün yüzüne çıkmasını sağlayan kazı çalışmalarımızın başındayız. Kayseri’miz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, 6 bin yıllık geçmişi olan ticaretin ve endüstrinin merkezi olarak bilinir. Bütün bunların yanında kültürün ve tarihi dokunun yaygın ve yoğun olduğu adeta açık hava müze görüntüsü arz eden bir şehirde olduğumuzu unutmamalıyız” dedi.

Kazı çalışmaları sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kazı çalışmalarını değişik alanlarda sürdürdüklerinin altını çizen Büyükkılıç, “7.5 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen fosiller ile ilgili çalışmalarımızın yanında, Kızıl Köşk diye bilinen şehrimizin merkezine yakın bir bölgede kazı çalışması, Keykubadiye Sarayı bölgesinde Selçuklu dönemine ait kazı çalışması, Kültepe Kaniş Karum’daki kazı çalışması devam ederken, bütün bu çalışmalarımız ile ilgili müze mantığı içerisinde bir yaklaşım sergileyen anlayış içerisindeyiz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir olarak tarihi mirasa sahip çıktıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi de Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin metfun olduğu mezarlığın yakınında jeoradar yeraltı görüntülerini ortaya çıkaran teknik ile ve bilim adamlarının önerileri sonrası tespiti ve ardından yapılan kazıyla haklılık payının yüzde yüz olduğu bir anlayış içerisinde kazı çalışması yapılıyor. İlk verilere göre, Selçuklu ya da ondan sonraki Beylik dönemlerine ait olduğu ortaya çıkıyor, yukarı katı ile ilgili eser kalmadığı için bir şey yok. Yer altındaki metfun olan zatın mezarı ile ilgili çalışmalar gösteriyor ki bu bir Selçuklu dönemi eseri. Burada çalışmalarımızı tamamlayacağız, kazı izni ile etrafındaki gerekli çalışmaları yapacağız, inşallah bunu projelendirip, ortaya çıkarıp şehrimize kazandırma yönünde gayret göstereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. En önemli çalışmamız da mozaiklerle olacak, bizi izlemeye devam edin.”
Başkan Büyükkılıç'a inceleme sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih Özgöncü de eşlik etti.

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