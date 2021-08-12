Kayseri AFAD afet bölgelerinde

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel olayının ardından tahliye, aramakurtarma ve müdahale çalışmaları için bölgeye gitti. Ayrıca 5 kişilik bir ekip de Muğla'daki orman yangınlarına müdahale için çalışmalarını sürdürüyor.
Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Kastamonu'nun Bozkurt İlçesinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınları sonrası yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı 5 personel ile 1 Arama ve Kurtarma/Müdahale aracı ve 1 Zodyak Bot ile bölgeye hareket etti. Afet bölgesine ulaşan ekipi tahliye, aramakurtarma ve müdahale çalışmalarına başladı.
Öte yandan Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının söndürme/soğutma çalışmalarına destek vermek amacıyla da Arama ve Kurtarma/Müdahale aracıyla bölgede bulunan 5 kişilik ekibin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.