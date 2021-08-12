Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Futsal'da lige iyi başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan B2B3 Futsal 2. Lig’de mücadele eden Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, 1. devre müsabakalarını ikinci olarak tamamladı.
B2 B3 Futsal 2. lig 1. Devre Müsabakaları 25 Temmuz1 Ağustos 2021 tarihleri arasında Zonguldak'ta yapıldı. 8 takımın mücadele ettiği ligde Kayseri'yi temsil eden Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 16 puan alarak 1. devre müsabakalarını 2. olarak tamamladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılarından dolayı Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü’nü tebrik etti.
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