Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz, Kayseri'yi maviye çevirmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, Vali Şehmus Günaydın tarafından başlatılan 'Kayseri’mizi Maviye Çevirelim' kampanyasında vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan aşı uygulama çadırında günde 300350 vatandaşa aşı yaptıklarını kaydeden Horoz; "Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada covid19 pandemisi ile karşı karşıyayız. Bu pandeminin maddi veya manevi bir şekilde evine girmediği etkilemediği vatandaşımız yok gibi. İlla ki yakınlarımızı, gerek sevdiklerimizi bir şekilde bu hastalığa ya kurban verdik, yada iyileşmelerini bekledik. Pandemiden çıkmanın tek yolu ülkemizde ve dünyada ‘Aşı’. Aşıdan başka korunabileceğimiz veya kendimizi savunabileceğimiz hiçbir aracımız yok. Tek çıkış yolumuzun aşı olduğunu göz önünde bulundurarak, Sayın Valimizin ilimizde başlatmış olduğu 'Kayseri’mizi Maviye Çevirelim' kampanyasında, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Kayseri Cumhuriyet meydanında kurmuş olduğumuz randevusuz aşı uygulama çadırımızda, her gün yaklaşık 300 350 kadar vatandaşımıza aşı uygulamaktayız. Burada vatandaşlarımızdan son derece güzel talepler ve geri dönüşler alıyoruz. Bizler de bu yorumlardan ciddi derecede memnuniyet duyuyoruz. Üzerine basarak tekrarlamak istiyorum, pandemiden tek çıkış yolunun aşı olduğunu göz önünde bulundurarak yapmış olduğumuz bu hizmete, tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

“Adım Adım Maviye”

Vatandaşların randevu almadan istediği zaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki çadıra gelerek aşılarını yaptırabileceğinin altını çizen Horoz; "Bizler sizlerin hizmetindeyiz. Hepinize çağrımdır. Kayseri Cumhuriyet meydanında randevusuz aşı olmak isteyen vatandaşlarımıza sabah 09:00 ile akşam 18:00 arasında hizmet vermekteyiz. İstediğiniz dakika çıkıp gelebilirsiniz ve randevusuz olarak burada aşınızı uygulayabiliriz. Bizler de başta Sayın Valimiz Şehmus Günaydın önderdiğinde, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin aşılama konusunda ki göstermiş olduğu hedeflere ulaşarak Kayseri’mizi maviye çevirmek adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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