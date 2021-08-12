Öğretmenler geleceğe nefes oldu, fidanları toprakla buluşturdu

Kayseri'de öğretmenler, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Geleceğe Nefes Ol' Projesi kapsamında 100 fidan dikti.

Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde düzenlene ağaç dikim etkinliğine, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Bugün burada okul öncesi okullarımızın müdürleri, öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla birlikte fidan dikme etkinliği için bir araya geldik. Bu etkinliğin bu dönemde bizim için ayrı bir anlamı var. Ülkemizin birçok yerinde orman yangınları gerçekleşti. Hem ormanlarımız açısından farkındalık oluşturmak hem de bölge halkımız açısından farkındalık oluşturmak açısından Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organize ettiği etkinlikte beraberiz. İnşallah hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin hem de bütün vatandaşlarımızın farkındalığı açısından iyi bir süreç olur diye düşünüyoruz. Bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamayı ümit ediyoruz. Ormanların selleri önleyen bir yanı da var. Bütün bu felaketlere karşı durmanın da sembolü olarak bugün burada 100 tane ağaç dikeceğiz. İnşallah bu ağaçlarda ilerleyen süreçlerde çoğalarak devam edecek. Katkı veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çandıroğlu ve öğretmenler daha sonra 100 fidanı toprakla buluşturdu.

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