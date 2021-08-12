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Bellona Kayseri Basketbol sezonu açtı Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey: “Mütevazi bütçe ile en iyi kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum”

İHA

Bellona Kayseri Basketbol sezonu açtı Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey: “Mütevazi bütçe ile en iyi kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum”

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon için çalışmalarına başladı. Antrenmanda açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, “Mütevazi bütçe ile en iyi kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum” dedi.
Test antrenmanlarına Türk oyuncular ile başlayan Bellona Kayseri Basketbol, Baş Antrenör Ayhan Avcı ve teknik heyet gözetiminde yeni sezon için hazırlıklarını yapıyor Özlenilen seyircili maçlar için heyecanlı olduklarını söyleyen Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, “Yeni bir sezonu daha açtık. Özlediğimiz seyircili sağlıklı bir sezon olur umarım. Yüzde 50 kapasite ile maçlarımızın oynanacağı söyleniyor ama tabi bu pandemi süreci nasıl etkiler bilmiyoruz. Bugün Türk oyuncularımızla sezonu açtık. Yabancı oyuncularımız da Eylül başında bizlere dahil olacaklar. Zaten 20 Eylül’de Eurolig için 2 ön eleme maçları oynayacağız. Bundan dolayı da biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Dün sağlık kontrolümüzü olduk bugün de antrenmanlara başladık. Oyuncularımız test oluyor ve tekniktaktik antrenmanlar başlayacak. Yaklaşık 20 gün boyunca böyle çalışacağız daha sonrasında hazırlık maçlarımız olacak. Hocamızın ve teknik heyetimizin raporu doğrultusunda Ankara, Adana gibi yerlerde Eurolig ön eleme maçı öncesi 34 tane hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Ondan sonra yıllardır yaptığımız Erciyes Cup turnuvası var. Bunu Eurolig elemesinden sonra, lig başlamadan 1 hafta önce yapmayı planlıyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur. Kayseri Basketbol taraftarı başarıya alışkın ve seven bir taraftar. Bizim de uzun zamandır başarı bekleyen bir taraftarımız var. İnşallah bu sene daha sevilen, sempati duyan ve eskiyi aratmayan bir takım kurmaya çalıştık. Bütçemiz bundan önceki seneler kadar fazla değil ama mütevazi kadro ile iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah her şey güzel olur. Yine heyecanlıyız. İnşallah bu tribünler dolar, biz de alışılagelmiş galibiyetlerimizi sıralarız. Önceliğimiz 2 Eurolig ön eleme maçını tamamlayıp, Eurolig’e kalmak bizim için çok önemli. Heyecanlıyız, daha önce Eurolig’de 3 defa oynamıştık ve bununla da 4 olacak inşallah. Hazırlıklarımız o yönde devam edecek” dedi.
Yabancı kadrosuna 1 oyuncu daha takviye ettikleri takdirde Avrupa Ligi için daha iyi bir takım olacaklarını söyleyen Baş Antrenör Ayhan Avcı ise, “Sezona başladık Türk oyuncularımızla beraber tam kadro olarak. Bu sene çok fazla Türk oyuncu transferi yapmadık zaten. 3 ya da 4 kişi yaptık çünkü altyapıdan takviyemiz var 67 kişi. 4 yabancı oyuncumuz Eylül başında katılacak. Geçmiş yıllara göre biraz daha erken açtık sezonu çünkü biliyorsunuz bir Eurolig ön eleme grubu oynayacağız, 2 maçlık bir seri. Ondan sonra da Eurolig ya da Euro Cup olarak Avrupa Kupası’ndaki durumumuz belli olacak. Normalde bu takımı Eurolig için kurmadık ama ben yabancı ve Türk oyuncularımızdan maksimum verim alacağımıza çok inanıyorum. Arada Eurolig olduğu için bir takviye isteyeceğiz, yönetim de takviyeye tamam derse o zaman Eurolig ve Euro Cup’ta daha iyi bir takım olur diye düşünüyorum. Amacımız yine Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek çünkü bugüne kadar Galatasaray ve Fenerbahçe’den sonra Türkiye’yi en iyi temsil eden takım Kayseri Basketbol. Bu matematiksel ve istatiksel olarak da böyle. Bunu devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni transferlerinden Derin Yaya da, “Kayseri’yi daha önceki senelerde gezme fırsatım olmuştu. Şimdi yeni bir takım, yeni bir heyecan ve hedefler var. Öncelikli hedefimiz Avrupa Eurolig ön elemesini geçerek, gruplara kalmak. Sonrasında lig başlıyor ve uzun bir maraton bizi bekliyor. Bu yüzden önümüzdeki 1 ayı oldukça sıkı çalışarak, olabildiğince hazır olmaya çalışacağız. Eylül başında yabancılarımız gelince zaten tam takım olarak daha iyi çalışacağımızı düşünüyorum. Umarım hedeflerimize ulaşır ve iyi bir sezon geçiririz. Sakatlık olmadan başarılı bir sezon olur diye umuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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