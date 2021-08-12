Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Mücahit K., belinden çıkardığı bıçakla Doğukan G.'yi (24) yaraladı. Yaralı genç, daha fazla bıçak darbesi almamak için markete sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Mücahit K. ise suç aleti bıçakla olay yerinden kaçtı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-08-12 19:05:26



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