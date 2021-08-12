Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden sel bölgesine destek

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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda araç ve personel gönderildi.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kayseri'den 1 adet UMKE aracı ve 4 UMKE sağlık personeli, 2 adet arazi tipi 112 ambulansı, bölgede medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunmak üzere yola çıktı. Ayrıca afet bölgesine; 50 yataklı 1 set personel barınma çadırı gönderildi. Bölgeye ulaşan ekipler hızlı bir şekilde medikal kurtarma çalışmalarına başladı.

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