'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı (2)

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2'Sİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, kiralık daire arama bahanesiyle girdikleri 10 evden 158 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen K.Ç. ve B.G. tutuklanırken, L.K., S.Ç., D.K., D.D. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-08-13 01:05:03



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