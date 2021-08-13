Ampute Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Şahin seçildi

Ampute Futbol Spor Kulüpler Derneği (AFSKD) 1. Olağan Genel Kuruluna tek liste ile giren Faruk Şahin, tüm delegelerin oyunu alarak yönetim kurulu başkanı seçildi.

Konya’da gerçekleşen Ampute Futbol Spor Kulüpler Derneği 1. Genel Kurul Toplantısında, Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, 21 delegenin oyunun tamamını alarak başkanlığa seçildi. Öte yandan bütçelerin onaylanmasını genel kurula sunan başkanın tüm bütçeleri genel kurul delegeleri tarafından kabul edildi.

Ampute Futbolunun daha da gelişmesi için var güçleriyle mücadele ettiklerini ve edeceklerini ifade eden Başkan Şahin, ”Dünyanın en popüler branşın futbol olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Ampute Futbolunda hem dünyada hem ülkemizde her geçen gün önemini daha da artırmış oluyor. Elde edilen Avrupa ve Dünya şampiyonlukları milli derecelerimiz göz doldurmaktadır. Burada bulunan kulüp yöneticilerimizin başarılarıyla bu sonuçlar gelebiliyor. Kulüpler Birliği olarak bundan sonraki süreçte tüm kulüplerimizin müşterek sorunlarını en iyi çözüm yolu ile halletmeye çalışacağız. Branşımızın iyileşmesi için büyümesi için ve kalitesinin yükselmesi adına fikir ve projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 6 ay içerisinde bildiğiniz üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun misafiri olduk, bir proje hazırladık kendilerine bunu sunduk “81 il 81 Ampute Futbol” şeklinde. Trabzonspor, Etimesgut belediyesi ve Esen gücü Spor Kulübü gibi takımların yöneticilerinin yardımıyla bakanımıza arz edilen bu proje kabul edildi ve en kısa zamanda da projemizin hayata geçmesini umut ediyoruz” İfadelerini kullandı.

Pandeminin kulüpleri zora soktuğunu ancak Spor Bakanlığının desteğini esirgemediğini belirten Şahin, “Pandemiden dolayı oynanamayan ve birçok ertelemeden dolayı kulüplerimizin maddi açıdan sıkıntıya uğradığını biliyoruz ve biz bu sıkıntıyı Spor Bakanımıza ilettik. Kendileri kulüplerimizin can suyu olabilecek miktarda maddi destekte bulundular. Bundan sonra da yeni projeler üretmeye devam edeceğiz, bakanlığa sunmaya devam edeceğiz ve sponsorluk çalışmalarımız olacak. Altyapı, milli sporcu ve yerli kaynak üretimi için ise elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Kulüplerimizin bütün sorunlarına en iyi şekilde çözüm üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Dilek ve temennilerin ardından yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Ampute Futbol Spor Kulüpleri Derneği Yönetim Kurulu listesi ise, "Başkan Faruk Şahin, Başkan Yardımcısı İzzet Soydabircan, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Ali Yanaç, İlhan Elmalı, Oktay Yıldız, İsmail Temiz, Faruk Kuzu" olarak oluştu.

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