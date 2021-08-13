Kayserispor'un ilk maçını Arslanboğa yönetecek

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Yukatel Kayserispor takımının sezonun ilk maçını Malatya bölgesi hakemlerinden Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de 20212022 futbol sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'un maçını Suat Arslanboğa yönetecek. 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maçta Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ile Ali Tuna yapacak. Maçın 4.hakemi de Furkan Aksuoğlu olarak belirlendi. Süper Lig 20212022 futbol sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri şunlar:

BeşiktaşRizespor: Zorbay Küçük

KaragümrükGaziantep FK: Cüneyt Çakır

AltayKayserispor Suat Arslanboğa

HataysporKasımpaşa: Arda Kardeşler

BaşakşehirAlanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

AntalyasporGöztepe: Yasin Kol

Adana DemirsporFenerbahçe: Ali Şansalan

Yeni MalatyasporTrabzonspor: Atilla Karaoğlan

SivassporKonyaspor: Fırat Aydınus

GiresunsporGalatasaray: Erkan Özdamar

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