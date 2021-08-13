Kayserispor taraftarından aşılı kombine taraftarına 5 bin forma

Yukatel Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, kombine bilet alacak 5 bin taraftara forma hediye edecek.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un taraftar grubu Kapalı Kale, yeni sezon için kombine bilet alacak taraftarlara forma hediye edecek. Kapalı Kale Taraftar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren 1. doz aşısını olan taraftarlarımız arasından yapacağımız çekilişle 5000 taraftarımıza pandemi kurallarına katkısından dolayı mavi formamızı hediye ediyoruz. Çekilişe katılmaya hak kazanmak için sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere iletişim numaranız ve 1. Doz aşı olduğunuzu gösteren bilgilerinizi beyan etmeniz gerekmektedir. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişim kuramayan taraftarlarımız Kapalı Kale Taraftarlar Derneğimize gelerek bilgilerini iletmek zorundadır. Forma dağıtımı 10 gün içerisinde Kayserispor Taraftarlar Derneğimizde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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