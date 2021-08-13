Kayseri’ye Ukraynalı gelin

Kayseri’ye Ukrayna’dan gelin gelen Viktoria Fedorov ve Ömer Erdoğan çifti kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Bir arkadaşlarının vasıtası ile tanışan Ömer Erdoğan ve Victoria Fedorov çifti 1,5 yıl süren birlikteliklerini evliliğe taşıdı. Evlilik kararını 7 ay önce alan çift, Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesinde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Damat Ömer Erdoğan 1,5 yıl önce bir arkadaşları vasıtası ile tanıştıklarını söyleyerek, “Bir arkadaşımızın vasıtası ile 1,5 yıl önce tanıştık. Birbirimizle görüştük ve tanıştık. Arkadaşlığımız bu şekilde başladı. Şu anda imzalarımızı attık ve bugün itibari ile evlenmiş olduk. Evlenmeye yaklaşık 7 ay önce karar verdik ve hazırlıklara başlamıştık” dedi.

Ukraynalı gelin Viktoria Fedorov ise "Mutluyuz, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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