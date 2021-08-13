Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri’nde üniversite adayı öğrencilere ve ailelerine üniversite tercihleri, meslekler, eğitim olanakları, akademik programlar, olanaklar ve barınma imkanları hakkında bilgiler veriliyor. YKS Başarı sıralaması 50 bine kadar olan aday öğrencilerin, Kayseri’ye gidişdönüş otobüs biletleri karşılanarak, otogardan ulaşım imkanı sağlanıyor.

Sümer Kampüsü’nde yapılmakta olan Tanıtım ve Tercih Günleri, her gün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. YKS başarı sıralamalarına göre üniversiteyi tercih edecek aday öğrencilere 1.000 TL karşılıksız burs, ücretsiz yurt, Amerika’da dil eğitimi, ücretsiz bilgisayar ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora bursu gibi olanaklar sağlayan AGÜ’nün Tanıtım ve Tercih Günleri’ne aday öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Tanıtım ve Tercih Günleri süresince aday öğrencilere ve ailelerine üniversite tercihleri, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, eğitim olanakları, akademik programlar, burslar, kampüs imkanları, üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olanakları, barınma imkanları hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Stantlarda akademisyenler ve oluşturulan tanıtım ekibi ile görüşerek, meslekler ve tercihlerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilen aday öğrencilere, ayrıca Çağrı Merkezi hizmeti de veriliyor. Aday öğrenciler ve aileleri, 09.30 17.30 saatleri arasında, 0850 360 0 248 numaralı ALO AGÜ Çağrı Merkezi’ni arayarak, bilgi edinebiliyor. Aday öğrenciler, Çağrı Merkezi’nin yanısıra, 0549 241 9 380 numaralı Whatsapp hattı aracılığıyla da üniversite ve bölümler ve olanaklar hakkında bilgi alabiliyor.

Üniversiteyi ziyaret etmek isteyen, YKS Başarı sıralaması 50 bine kadar olan aday öğrencilerin, Kayseri’ye gidiş dönüş otobüs biletleri de karşılanarak, otogardan ulaşım imkanı sağlanıyor. Bugüne kadar yüzlerce aday öğrenci ve velinin ziyaret ettiği Abdullah Gül Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Günleri, 20 Ağustos tarihine kadar sürecek.

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