Mobil Sağlık Ekipleri Talas’ın Kırsal Mahallelerinde Kapı Kapı Gezerek Vatandaşları Aşılıyor

Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü aşı çalışmaları kapsamında oluşturulan mobil aşı ekipleri, özellikle ilçeye gelemeyen kırsal bölgelerdeki vatandaşlara yönelik başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda kırsal mahalleleri gezen mobil sağlık ekipleri, muhtarlarla koordinasyon sağlayıp cami minarelerinden anonslarla vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunuyor. Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, kent merkezindeki aşılama noktalarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların aşılanması amacıyla mobil ekiplerin kırsal bölgelerde yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Koronavirüs ile mücadelede en büyük faktörün aşı olduğunu belirten Kılıç; "Aşı için randevu alınması gerekmiyor, biz İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak aşıyı vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz. Mobil ekiplerimizle tüm kırsal mahalleleri gezerek, vatandaşlarımızın aşılanmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü Mobil Sağlık Ekiplerimiz Kuruköprü Mahallesinde aşı uygulaması çalışması yapmıştır. Mahalle muhtarıyla sağlanan koordinasyon sonucu bir gün önceden vatandaşlarımız sağlık evine davet edilmişlerdir. Sabah saat 08:00’ de başlayan aşılama çalışmasına mahalle halkımız büyük bir ilgi göstermiş olup, 120 doz Biontech, 7 doz Sinovac aşısı vatandaşlara uygulanmıştır. Vatandaşlardan özellikle ricamız mutlaka aşı olmalarıdır. Çünkü geçmiş dönemde ciddi manada hem sağlık hem de can kayıpları yaşadık. Pandemiden kurtuluşumuzun tek yolu aşıdır. Bundan sonraki süreçte aynı sıkıntıları yaşamamak adına en büyük silahımız olan aşıyı tüm vatandaşlarımıza öneriyoruz" dedi.

Kuruköprü Mahallesi Muhtarı Bilal Yardım ise; “Sağlık ekiplerinin mahalleye gelişiyle köy halkımız aşısını oldu. Emeği geçen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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