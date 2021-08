Bölgenin en güçlü su laboratuvarları KASKİ’de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Laboratuvarları, analiz ve ölçümlerde, akredite parametre ve metot sayısını 197’ye çıkardı. KASKİ Su Analizleri Laboratuvarları, bu başarısıyla Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) yine tam not alarak bölgede lider konuma ulaştı.

Sahip olduğu akreditasyon belgesinden dolayı uluslararası geçerliliği olan ve alanında örnek alınan bir Laboratuvar olmayı başaran KASKİ Genel Müdürlüğü Laboratuvarları, kurumsal kapasiteyi daha üst noktalara taşımak için her geçen gün hizmet kalitesini artırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Laboratuvar Şube Müdürlüğü, teknik yeterliliğe sahip personeli, son teknolojik imkânlar ile donatılmış altyapısıyla özel ve kamu kurumları arasında bölgede lider konuma geldi.

Atık Su Laboratuvarı, İçme Suyu Laboratuvarı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında su, atık su, toprak, arıtma çamuru ve havuz suyu matrikslerinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz ve ölçümler gerçekleştiriliyor.

KASKİ’den konuya ilişkin yapılan açıklamada gerçekleştirilen analiz ve ölçüm sonuçlarının hem ulusal hem de uluslararası geçerliliğe sahip olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuzun görev ve sorumluğu kapsamında yapmış olduğumuz analiz ve ölçümlere ek olarak şehrimizden ve bölgemizden gelen özel su, atık su numune alma ve analiz talepleri de laboratuvarlarımız tarafından karşılanmaktadır. Su Analiz Laboratuvarlarımız analiz ve ölçüm faaliyetlerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin göstergesi olarak 2008 yılından beri akreditasyon belgesine sahip olup, belge kapsamını her yıl artırmaktadır. Laboratuvarlarımız 2021 yılında TÜRKAK’ tan akredite parametre ve metot sayısını 197’ e çıkarmıştır. Böylece içme suyun da 91, atık su da 63, arıtma çamurunda 12, toprakta 12 ve havuz suyunda 19 olmak üzere toplam 197 parametre ve metot belgemiz kapsamında yer almaktadır. Ayrıca 2008 yılından beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi" kapsamımızda yer alan “Atık Sulardan Numune Alma Faaliyetleri” de yine 2021 yılı TÜRKAK denetiminde akreditasyon belgemiz kapsamına dâhil edilmiştir. Yine içme suyu havzalarının tarımsal kirletici kaynaklardan korunması için analizi gerçekleştirilen PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) analizleri de akreditasyon kapsamımıza ilave edilmiş olup “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” ile istenilen tarımsal kirletici parametreleri içinde akredite analiz sonucu üretilebilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.