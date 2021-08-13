Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Seyyid Burhaneddin Cami minaresinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi Mezarlığı içerisinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde minaresine yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Seyyid Burhaneddin Cami’sinde yapılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Camide yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin meftun olduğu mezarlığın içerisinde olduklarını belirterek, Seyyid Burhaneddin Cami’sinin 1940’lı yıllarda yapıldığını, daha sonraki süreçte de tescillenmiş olan caminin minaresine yıldırım düşmesi sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar restore edildiğini ifade etti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hasar gören minarenin tadilat ve restorasyonunun yeniden projelendirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tescilli bir yapı olduğu için kurum bilgileri dâhilinde projelendirilip her bir taşını ayrı ayrı yere indirirken, hasar görmüş olan ve tümünü elden geçirmek durumunda olduğumuz taşları numaralandırmak suretiyle restorasyona uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasar görenleri tekrar kullanamıyoruz. Hasar görmeyen taşlarımızı yerinde görmek suretiyle numaralara uygun olarak projeyi hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin ekibine, buradaki çalışan yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Allah kazadan, beladan esirgesin ve bu güzel Selçuklu şehrimizi inşallah daha nice binli yıllara taşısın diye dua ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç'a inceleme sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih Özgöncü de eşlik etti.

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