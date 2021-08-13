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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrika Çalışanları İş Yerlerinde Aşılanıyor

İHA

Fabrika Çalışanları İş Yerlerinde Aşılanıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce yerinde aşı uygulaması yapılacağını duyurmasının ardından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet binası karşısında Aşı Uygulama Merkezi’ni hizmete sundu.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün Aşı Uygulama Merkezi’nde fabrika çalışanları aşılarını olabiliyor, ayrıca Mobil Aşı Ekipleri de fabrikalara giderek yerinde aşı uygulamasını yapıyor. Bu kapsamda Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü aşılama ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Erciyes Anadolu Holding’in çalışanlarına 2. doz aşılarını yerinde gerçekleştirdi. Toplam çalışan sayısı 3 bin 500 olan firmada, 3 gün içerisinde yaklaşık 2 bin çalışanın 2. doz aşısı yapıldı. Organize Sanayi Bölgesinde aşılama çalışmaları Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aralıksız devam etmekte.

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