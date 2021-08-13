Sağlık çalışanı çift, aşılama çalışmalarında birlikte görev yapıyor



Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ´de hemşire çift Celal Kartal (32) ile Dilek Çiler Kartal (32), koronavirüs salgınına karşı aşılamada birlikte görev yapıyor. Dilek Çiler Kartal, "Eşimle aşı çalışmalarında yer alıyoruz. Birbirimize destek olup omuz omuza çalışmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Yeşilhisar Devlet Hastanesi´nde görev yapan hemşire çift Celal Kartal ile Dilek Çiler Kartal, koronavirüs salgınına karşı uygulanan aşı çalışmalarında birlikte görev alıyor. Hastane bahçesine kurulan çadırda 5 yıllık evli 1 çocuk sahibi Celal ile Dilek Kartal vatandaşların aşılarını yapıyor.

Dilek Çiler Kartal, "Aşılama çalışmasında aktif olarak görev yapan hemşirelerden biriyim. İlimiz genelinde geniş kapsamlı aşılama çalışması yapılıyor. Gerek hastanelerde gerekse mobil ekiplerimizin çalışmalarıyla vatandaşlara aşıları uygulanıyor. Hedefimiz ileride daha çok kişiye ulaşıp uzun yaş aralığındaki herkesi aşılamak. Bu konuda vatandaşlardan yoğun talep var. Birçoğunun üçüncü doz aşılarını da yapıyoruz. Sağlık çalışanı olarak bu faaliyette yer aldığım için mutluyum" diye konuştu.

'EŞİMLE OMUZ OMUZA ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

Sağlık çalışanı eşiyle birlikte görev yaptığını belirten Dilek Çiler Kartal, "Mesleğimin güzelliklerinin yanında zorlukları da var. Bu zorlukları ailemle birlikte aşıyorum. En büyük destekçim benimle sağlık personeli olarak görev yapan eşim. Bu meslekte eşten önce mesai arkadaşı olarak çalışmanın bilincini yaşıyoruz. Zorlukları birlikte göğüslüyoruz. Eşimle birlikte aşı çalışmalarında yer alıyoruz. Birbirimize destek olarak, omuz omuza çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Kendisiyle birlikte bu salgına karşı mücadele ettiğim için gururluyum. Bir oğlumuz var. Sadece sağlıkçı değil, anne baba olmanın da sorumluluğunu taşıyoruz. Birlikte nöbetlerden çıkıp eve gittiğimizde bütün yorgunluğumuzu oğlumuzla atıyoruz. Bu açıdan toplum sağlığı adına atacağımız her adım onun geleceğini ilgilendirdiği için son derece mutluyuz. Aşı olmayanlara çağrı yapmak istiyorum. Kendi sağlığınız ve çocukların geleceği için lütfen aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ'

Celal Kartal ise, "Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarımız hız kazandı. Gezici ekiplerimizle birlikte mahallelere giderek, vatandaşlara aşılarını uyguluyoruz. İnsanlara sağlık konusunda yardımcı olduğumuz için mutluyuz. Karı koca çalışmamız iş hayatımızı olumlu etkiliyor. Birbirimize destek oluyoruz. Nöbetlerimize eşimle birlikte gidip geliyoruz. Ben de yaklaşık 6 ay önce koronavirüse yakalandım ve ağır atlattım. Aşısını olmayan vatandaşlarımıza ülkenin ve çocuklarımızın geleceği için aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum. Eşimle birlikte aşı çalışmalarında yer alıyoruz. İnsanlara sağlık konusunda yardımcı olmak mutluluk verici" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2021-08-13 12:39:10



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