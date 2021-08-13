Carlos Mane, Kayseri'ye geldi

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un anlaştığı Carlos Mane, şehre geldi.

Sezon öncesi transferler çalışmalarını sürdüren Yukatel Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Carlos Mane, gece 03.00 sıralarında kente ulaştı. Havayolu ile Kayseri'ye gelen futbolcuyu Kayserispor taraftarı karşıladı. Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave'den transfer edilen Carlos Mane'nin bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon Rio Ave formasıyla 40 maçta forma giyen Mane, 6 gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-08-13 13:13:59



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