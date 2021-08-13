3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki anne tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, baba T.Ö. 4 yıl önce Ö.Ö. ile dini nikah kıydı. Daha sonra işi nedeniyle İngiltere'ye giden T.Ö., 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye annesi tarafından sigara içirildiğini ve işkence edildiğini öğrendi. Baba T.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri anne Ö.Ö.'nün Kayseri'de olduğunu belirledi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anne Ö.Ö.'yü Talas ilçesinde gözaltına aldı. 17 Haziran tarihinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan anne, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Annesi tarafından sigara içirilip fiziki ve psikolojik işkence gördüğü iddia edilen 3 yaşındaki Y.T. ise koruma altına alındı.



Anne tahliye edildi

3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Ö.Ö.'nün, 2 gün önce tahliye edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.