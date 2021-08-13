Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Kayseri OSB'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Kayseri sanayisi ile ilgili bilgi almak ve sanayicilerin görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Başkanlık bürokratlarıyla birlikte Kayseri OSB’yi ziyaret eden Burak Dağlıoğlu’na sanayinin ve sanayicinin beklentilerini aktardı. Ziyaretinde Kayseri OSB’deki Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu’nu da gezen Burak Dağlıoğlu, Türkiye’de bir OSB yönetiminin böylesine özel bir koleksiyona imza atılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bürokratlarını OSB Hizmet Binası girişinde karşıladı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Burak Dağlıoğlu ile bir süre görüşen Başkan Nursaçan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgi verdi. Kayseri OSB’de yaptıkları Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali, fuar ve kongre merkezi, Türkiye’nin en modern ücretsiz teknik koleji, Dubai Türk Ticaret Merkezi gibi yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Nursaçan, Kayseri OSB’nin hangi noktaya geldiğini anlattı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Kayseri OSB’nin önemli yatırımlarından bazılarını yerinde gördü. Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu ile birlikte Türkiye’nin tek alandaki en büyük Güneş Enerji Santrali’ne gitti ve burada yaptığı açıklamada santralin Kayseri OSB’nin önemli bir gelir sağladığını kaydetti. Güneş Enerji Santrali’nin ardından Kayseri OSB Hizmet Binası yanına yapılan Ahi Evran Konferans Salonu da gezildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, salonu çok beğendiğini ifade etti.

Kayseri OSB ziyaretinde Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu’nu da gezen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, çok etkilendiğini belirtti. Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu’ndaki eserlerle ilgili Başkan Tahir Nursaçan’ın yaptığı açıklamaları dinleyen Dağlıoğlu, böylesine özel bir koleksiyona sahip olunmasının gurur verici olduğunu belirtti. OSB ziyaretiyle ilgili değerlendirmeleri sırasında Sergi Salonu’na da değinen Burak Dağlıoğlu, “Türkiye’nin en büyük, alt yapısı ve yönetimi oturmuş OSB’lerinden birisini ziyaret ettik. Anadolu, yatırımcı ilgisinin de olduğu bir bölge. Yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendirmek için ziyaret etmek istedik. Ziyaretimizde manevi olarak çok büyük bir müzeyi de gördük. Bir OSB yönetiminin böylesine özel bir koleksiyona imza atmış olması gurur verici. Burayı görmek benim için çok etkileyici oldu” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin kapıları ve gönülleri ülkemizin yatırımına ve istihdamına katkı sağlayan herkese açık” diyerek, Başkan Dağlıoğlu ve ekibine ziyaretleri ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.

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