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Ali İhsan Kabakcı, Jimnastik'de Türkiye 3.sü olan sporcuyu ağırladı

İHA

Ali İhsan Kabakcı, Jimnastik'de Türkiye 3.sü olan sporcuyu ağırladı

Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından Mersin’de yapılan Parkur Türkiye Şampiyonasında Serbest Parkurda Türkiye üçüncüsü olan sporcu Murat Ekeroğlu ile antrenörü İbrahim Bilgin, şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.
Serbest Parkur Şampiyonasında Kayseri’nin ilk derecesini kazandıran Jimnastik Sporcusu Murat Ekeroğlu sevincini Kabakcı ile paylaştı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İl Müdürü Kabakcı; sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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