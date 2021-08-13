Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sezon öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altay maçı için son antrenmanını yaptı. Kayseri takımı bugün havayolu ile İzmir'e gidecek. Ligin yeni takımlarından Altay'ın Kayserispor'u konuk edeceği müsabaka yarın saat 21.45'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-08-13 16:46:09



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