Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Süper Lig’in 1. haftasında yarın Altay ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor yeni sezona hazır. Sarıkırmızılılar, 20212022 sezonunun ilk maçında yarın deplasmanda ligin yeni ekibi Altay’a konuk olacak. Sarıkırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kayserispor Tesisleri’nde yaptı. Yukatel Kayserispor’da Manuel Fernandes, Gustavo Campanharo, Ali Karimi ve cezalı kaptan İlhan Parlak Altay maçında forma giyemeyecek.
Hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor akşam saat 19.40’ta özel uçakla İzmir’e gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan Altay Yukatel Kayserispor karşılaşması yarın saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak.
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