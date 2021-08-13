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Kayserispor’un yeni transferi Mario Gavranovic, sarıkırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Mario Gavranovic, ilk antrenmanına çıktı. Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu çalışmalara başladı. Yeni sezonda 19 numaralı formayı giyecek olan Mario, neşeli tavırları ile dikkat çekti.

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