Carlos Mane antrenmana çıktı

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Yukatel Kayserispor’un son transferi Carlos Mane, sarı kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un son transferi Carlos Mane, ilk antrenmanına çıktı. Portekiz'in Rio Ave takımından transfer edilen başarılı futbolcu, çalışmalara başladı. Yeni sezonunda sarı kırmızılı takımın başarısı için ter dökecek olan Carlos Mane, neşeli tavırları ile dikkat çekti.

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