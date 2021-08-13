Kayseri'deki sel bölgesinde Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç incelemelerde bulundu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Taleplerin en kısa zamanda giderme yönünde ekiplerimizle birlikte gayret göstereceğiz" Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Sıkıntılar bir an önce giderilecek"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, selin meydana geldiği Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı 170 nüfuslu Olukkaya Mahallesi'nde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, mahallede maddi hasara yol açmıştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte mahallede incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla görüştü. Tüm ekiple birlikte yapılan çalışmaları hem yerinde görmek hem de ihtiyaçları tespit etmek amacıyla ilçeye ziyarete geldiklerini ifade eden Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, selden etkilenen baştan sona vatandaşların sıkıntılarını, taleplerini giderme yönünde gayret göstereceklerini ve bir koyun ile kuzunun telef olduğunu öğrendiklerini söyledi. Büyükkılıç, sıkıntıları en kısa zamanda gidereceklerini ifade ederek, “Muhtarımıza, köyümüzün güzel insanlarına, halkımıza teşekkür ediyor, bununla geçmiş olsun diyor, taleplerin en kısa zamanda giderme yönünde ekiplerimizle birlikte gayret göstereceğimizi buradan paylaşmak istiyoruz” dedi. Vali Günaydın da selden zarar gören ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, sıkıntıların bir an önce giderileceğini belirtti.



İlçedeki çocuklara Kayserispor forması ve futbol topu hediye eden Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç’a inceleme sırasında Pınarbaşı Kaymakamı Salih Başara, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk eşlik etti.

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