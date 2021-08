Yıldız'dan Başkan Akay'a tebrik ziyareti

Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Ak Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin 68.Olağan Genel Kurulu sonrasında göreve yeniden seçilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a tebrik ziyaretinde bulundu.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız ve Kayseri Pancar Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Kaan Savruk da hazır bulundu. 27. Dönem Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız yapmış olduğu açıklamada: “Kayseri Şeker’in 68. Olağan Genel Kurulunda yeniden Başkan seçilen ve güven tazeleyen Hüseyin Akay ile Ekibini tebrik ediyor ve yaklaşan pancar alım kampanyasında başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.



Yıldız, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bizim sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın yanında çok geniş bir kesim olan çiftçimizi, burada siz temsilen bulunuyorsunuz ve Kayseri Şeker Fabrikası Kayseri’nin sanayileşmesinde tarihi itibari ile baktığımızda çok büyük bir önem arz ediyor. Yıllar bu önemini geri plana atamadı aynı şekilde hem istihdam açısından hem de son derece önemli bir sektörde bu görevini ifa ediyor. Her zaman olduğu gibi biz dürüst, çalışkan, anonim iş haline getirilmiş olan bütün yapıların yanındayız ve Kayseri Şeker Fabrikası da hem halka açık olan yanı hem SPK ile olan irtibatı hem de Varlık Fonu ile alakalı irtibatları, şeffaf yönetimini daha da perçinlemiş durumda o yüzden biz Kayseri adına, Kayseri Şeker Fabrikası adına, Pancar Ekicileri Kooperatifi adına her yapılan dürüst iş için tabiki yanında olacağız ve destekleyeceğiz. Zaman zaman badireler geçirmişti burası yakın tarihinde ama inşallah bundan sonra çok daha problemsiz bir şekilde bunu devam ettirecektir. O açıdan Ankara’daki bütün Bakan ve Milletvekili arkadaşlarımla biliyorum ki şeker özellikle vatandaşımızın daha ucuza almaya çalıştığı üreticiden daha pahalıya satmaya çalıştığı bir paradoksu yönetme işidir. Sizde onu yapmaya çalışıyorsunuz. Gıda sektörü de sağlık sektörü ile birleştiğinde son derece önemli bir kalemdir, inşallah bunu doğru bir şekilde yönetirsek hem çiftçilerimize hem de Kayseri Sanayimize büyük katkıları olacaktır. Kayserinin, Yozgat’ın, Sivas’ın, Tokat’ın Turhal da dahil olmak üzere geniş bir alana tabiki ekim alanları içerisinde Nevşehir de var, şöyle baktığımızda geniş bir coğrafya inşallah o yeşil genişler mi bilmem ama çok daha verimli bir şekilde burayı inşallah yönetiriz. Tekrar sizin Başkanlığınızda bütün seçilen Yönetim Kurulu üyelerine tebriklerimizi sunuyoruz. Kayseri Şeker Fabrikasının da Yönetimi ile beraber daha da birbiri ile uyum içerisinde çalışan bir yapının Kayseri’ye olan katkılarını bir kez daha bizde izleyeceğiz, takip edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Ankara’daki her işte de biz yanınızdayız. Tebrik ediyoruz."



Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek ‘‘Kayseri Pancar Kooperatifinin 68. Olağan Genel Kurulundan sonra buraya hayırlı olsun ziyaretinde bulunmanız bizim için büyük bir şeref, biz sizin yakınlığınızı samimi desteğinizi her zaman hissediyoruz, biliyoruz ve buda bize güç veriyor. Kayseri Şeker’in içinde bulunduğu sektörün sorunlarının çözümü, çiftçilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, taleplerinin değerlendirilmesi açısından bize gerçekten her zaman değerli katkılarınız oluyor, bu çerçevede kurumumuz adına, sektörümüz adına, çiftçilerimiz adına müteşekkiriz. Burası bir çiftçi kuruluşu geniş manada milletin malı ve bu milletin malına sahip çıkma noktasında da bizim daima yanımızda oldunuz bunun içinde ayrıca müteşekkiriz. Ümit ediyorum ki sizlerin de desteği ile sorunlarımızı daha kolay bir şekilde aşacağız, halledeceğiz. Ben bu nazik ziyaretinizden, güzel temennilerinizden bilhassa desteklerinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.