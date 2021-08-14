Melikgazi yepyeni bir Malazgirt Bulvarı için çalışıyor

MİMSİN bölgesinde bulunan Malazgirt Bulvarında çalışma yapan Melikgazi Belediyesi, 2.5 kilometrelik alanda alt ve üst yapısıyla tamamen yenilenmiş elektrik hatları yerin altına alınmış olan yeni yol çalışmasına devam ediyor. Asfalt çalışmalarına başlanan yol kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacak.



Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “MİMSİN bölgesinde bulunan Malazgirt Bulvarındayız. Malazgirt Bulvarı'nda uzun süredir KASKİ ve KCETAŞ’ın çalışması vardı. Hem Malazgirt Bulvarı hem de arkasındaki sıralı sokaklarda tamamen elektrikler yer altına alındı. KASKİ’nin de çalışması var boru hatları değiştiriliyor, abonelikler tekrar bağlanıyor. KASKİ'nin birçok işi bitmiş, belediye olarak asfalt dökümüne başlıyoruz. Bir ay içerisinde bütün bu bölge 2,5 kilometrelik alan tamamen bitmiş olacak” dedi.



Palancıoğlu, “Altyapı çalışmalarından dolayı burada oturan mahalle sakinlerimizi biraz yorduk. Süreç uzun sürdü ama inşallah bittiğinde gayet güzel olacak. Hayırlı olsun. Mimsin mahalle sakinleri burada daha güzel daha konforlu yollarda seyahat etme ve parklanma imkânına kavuşacaklar. Ben ekip arkadaşlarıma da altyapı kurumlarına da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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