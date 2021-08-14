Talas kırsalına 4 bin 450 ton asfalt

Talas Belediyesi tarafından yaz başında başlatılan asfalt çalışmaları hızla devam ediyor. İlçe merkezinde sürdürülen çalışmaların yanında kırsal mahallelerde de yol yapım ve yenileme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Reşadiye, Başakpınar ve Örencik Mahallelerinde birçok güzergahta yol yenileme çalışması yapıldı.
İlçe genelinde sürdürülen faaliyetlerde özellikle kırsal mahallelerde zorlu kış şartları ve ilkbaharda oluşan ani yağışlar sebebiyle hasar görmüş yollarda bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Reşadiye, Başakpınar ve Örencik’te toplam 5.7 kilometre yolun asfaltı yenilenmiş oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yazkış farketmeksizin yol çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Özellik yaz aylarında asfaltlama çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Yalçın, Reşadiye, Başakpınar ve Örencik Mahallerinde yapılan çalışmalarda 4.450 ton asfaltın kullanıldığını söyledi.
Başkan Yalçın ayrıca ilçe genelinde bakımonarım ve yenileme faaliyetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.