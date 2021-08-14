Başkanın gözyaşları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşları ile karşıladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşları ile karşıladı.

Muğla'daki yangın bölgesinde görevlerini tamamlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kente döndü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, daire başkanlığında itfaiye ekiplerini çiçekle karşıladı. Burada bir konuşma yapan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü. Memduh Büyükkılıç, "Gerek Antalya, Manvgat, Gündoğmuş gerekse Muğla, Milas bölgesi ağırlıklı olmak üzere o bölgeden çalışan toplamda 8 araç 27 personelimizle Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda görevli bulunan araçlarımız kazasız, belasız, oraya görevlendirdiğimiz kardeşlerimizde Kayseri’mize döndüler. Her şeyden önce yapmış olduğu çalışmaları birebir takip ettik ve övgüler ve dualar aldık. Biz kendilerine teşekkür ediyor ve minnet duyuyoruz. Birliğimizi , beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı en güzel şekilde sergileyen bir olaydır. Yangın olayındaki bu birlikte dayanışma ruhunun sergilendiği bu tablo bizleri duygulandırdı. Fedakarca çalışan tüm oradaki kardeşlerimizle birlikte özelde de Kayseri’mizden giden kardeşlerimizin her birinin alnından öpüyorum. Sağ olun diyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç daha sonra İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'dan yangın bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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