Görme engelliler yeşil sahaya çıktı

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Görme engelliler müsabakaları Argıncık Görme Engelliler Futbol Sahası'nda başladı.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile Anadolu Görme Engelliler Spor Kulübü B1 Futbol Müsabakası başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Argıncık Görme Engelliler Futbol sahasındaki müsabaka büyük çekişmeye sahne oldu.

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