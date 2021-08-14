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'Aşısızların yüzde 87'sinin hastalığa yenik düştüğünü gördük'

DHA

'Aşısızların yüzde 87'sinin hastalığa yenik düştüğünü gördük'


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Halit Baykan, yoğun bakımda yatan Covid-19 hastalarının yüzde 89'unun aşı yaptırmayanlar olduğuna dikkat çekerek, "Aşısız bireylerin yüzde 87'sinin bu hastalığa yenik düştüğünü gördük" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Baykan, koronavirüs salgını nedeniyle hastanede tedavi gören hastalarla ilgili bilgi verdi. Temmuz ayında il genelinde 808 hastanın pandemi nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gördüğünü ve yüzde 61´inin aşısız olduğunu belirlediklerini anlatan Baykan, "Yüzde 11´inin tek doz aşı yaptırdığını, yüzde 24'ünün iki doz aşı yaptırdığını belirledik. 173 kişi 2 doz Sinovac aşısı yaptırmış, 18 kişi de Biontech aşısı yaptırıp hastaneye gelmiş. Hastaların yüzde 4´ü ise 3 doz aşı yaptırıp hastanede yatmak zorunda kalmış. Bu 3 doz aşı yaptıran hastalar da 2 doz Sinovac aşısının üzerine 1 doz Biontech aşısı yaptırmış. Hastanelerde yatan hastalarımızın pozisyonu bu. Yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın ise yüzde 89´unun aşısız olduğunu tespit ettik. Özellikle aşı yaptırmayan bireylerin yoğun bakıma düşme oranının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yüzden halkımızın aşılarını bir an önce yaptırmalarını rica ediyoruz çünkü pandemi ile mücadelede elimizdeki tek kurşun aşı. Pandemi ile mücadelede başarılı olmak için aşımızı yaptırmamız gerekiyor. Ölümlerde de oran aynı şekilde. Aşısız bireylerin yüzde 87´sinin bu hastalığa yenik düştüğünü gördük" diye konuştu.
Koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarının mücadelesine değinen Dr. Baykan, "Halkımızın bunun bilincinde olmasını istiyoruz çünkü sağlıkçılar şu an pandemiyle en ön safta mücadele ediyorlar. Halkımızın da bize destek olmalarını canı gönülden rica ediyorum. Aşısız bireylerde hastaneye yatma oranları, ölüm oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Halkımızın bir an önce aşılarını yaptırıp, pandemi belasından kurtulmamıza vesile olmalarını temenni ediyorum" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-08-14 13:01:46

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