Altay- Kayserispor maçının VAR'ı Emre Malok

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Süper Lig'in 1.haftasında Yukatel Kayserispor, Altay'a konuk olacak. Saat 21.45'de başlayacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Tuna yapacak. Maçın 4.Hakemi Furkan Aksuoğlu. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR olarak Mustafa Kürşad Filiz eşlik edecek.

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