Hafızlar adayları camide antrenman yaptı, renkli görüntüler ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yahyalı’da hafızlık eğitimi gören öğrencilerin, hava şartlarının kötü olması nedeniyle mescitte yaptığı antrenmanda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan yatılı erkek Kur’an Kursu’nda hafız adayları hava şartlarının kötü olması nedeniyle mescitte egzersiz ve esneme antrenmanı yaptı. Öğrencilerin neşesi hareketlerine de yansırken, antrenman sonrasında bir hayırsever tarafından temin edilen yiyecekler ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.