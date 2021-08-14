Koronavirüs geçirdikten sonra ikna olduğu aşıyı yaptırdı



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Felahiye ilçesinde, 3 ay önce koronavirüse yakalanan ve 10 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan Seyit Mehmet İn (91), hastalığı geçirdikten sonra ikna olduğu aşıyı 3 ay sonra yaptırdı. İn, "Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Felahiye'ye bağlı Büyüktoroman Mahallesi'nde yaşayan Seyit Mehmet İn, 30 Ocak'ta evine gelen sağlık çalışanlarına aşı yaptırmadı ve 20 Nisan'da koronavirüse yakalandı. İn, 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Felahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alpay Onuk ve Hastane Müdürü Murat Altıntop ise hastalığının ardından Seyit Mehmet İn´i aşı olmaya ikna etti. İn de 3 ay sonra sağlık çalışanlarına ilk doz aşısını yaptırdı. Sağlık ekibine teşekkür eden Seyit Mehmet İn, "Ben hastalığa yakalanmadan önce sağlıkçılarımız beni ikna etmeye çalıştılar ama ben aşımı olmadım ve koronavirüse yakalandım. Hastanede tedavi olduktan sonra çıktım. Aşımı yaptırmam için sağlıkçılarımız Allah razı olsun, tekrar kapımı çaldılar. Ben de aşımı oldum. Devletimiz var olsun. Ayağıma kadar gelip aşımı yaptılar. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-08-14 15:22:44



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