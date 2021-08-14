Covid-19'dan ölenlerin yüzde 87'sini aşı yaptırmayanlar oluşturdu

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halit Baykan, yoğun bakımda yatan Covid19 hastalarının yüzde 89’unun aşı yaptırmayanlar olduğuna dikkat çekerek, “Covid19’dan hayatını kaybedenlerin yüzde 87’sini ise yine aşı yaptırmayanlar oluşturuyor” dedi.

Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi ile mücadele edildiğini ve bu mücadelede bir çok vatandaşın yanında, en ön safta savaşan sağlıkçıların da hayatını kaybettiğinin altını çizen Uzm Dr. Halit Baykan, “Ben pandemide hayatını kaybeden sağlıkçıların görev şehidi olduğunu düşünüyorum” dedi. Pandemi ile mücadeleyi iki kısma ayıran Uzm. Dr. Baykan, “Birincisi aşı geliştirilmeden önceki süreç, ikincisi ise aşı geliştirildikten sonraki süreç. Pandemi toplumun hepsini etkiledi, etkiliyor, etkilemekte. Kayseri'de sağlık teşkilatı özellikle bu konuda çok tecrübelendi ve altyapımız buna çok uygun” diye konuştu. "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle özellikle Şehir Hastanelerinin yapılması bu hastanelerin ülkemize kazandırılması, biz sağlık çalışanlarını çok rahatlattı” diyen Uzm. Dr. Baykan, “Halkımız böyle hastanelerde tedavi gördüğü için çok mutluyuz. Bizde bu kapsamlı hastanelerde pandemi ile mücadele ettiğimiz için kendimizi mutlu hissediyoruz” şeklinde konuştu. Temmuz ayında il genelinde 808 hastanın pandemi nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gördüğünü ve bu hastaların yüzde 61’inin aşı olmadıklarını belirlediklerini açıklayan Uzm. Dr. Baykan şu bilgileri verdi:

“Yüzde 11’inin tek doz aşı yaptırdığını, yüzde 24'ünün iki doz aşı yaptırdığını belirledik. 173 kişi 2 doz sinovac aşısı yaptırmış, 18 kişi de biontec aşısı yaptırıp hastaneye gelmiş. Hastaların yüzde 4’ü ise 3 doz aşı yaptırıp hastanede yatmak zorunda kalmış. Bu 3 doz aşı yaptıran hastalarda 2 doz sinovac aşısının üzerine 1 doz biontec aşısı yaptırmış. Hastanelerde yatan hastalarımızın pozisyonu bu. Yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın ise yüzde 89’unun aşısız olduğunu tespit ettik. Özellikle aşı yaptırmayan bireylerin yoğun bakıma düşme oranının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yüzden halkımızın aşılarını bir an önce yaptırmalarını rica ediyoruz. Çünkü pandemi ile mücadelede elimizdeki tek kurşun aşı. Pandemi ile mücadelede başarılı olmak için aşımızı yaptırmamız gerekiyor. Ölümlerde de oran aynı şekilde. Aşısız bireylerin yüzde 87’sinin bu hastalığa yenik düştüğünü gördük.”

Pandemi ile mücadelede canla başla çalışan bir sağlık teşkilatı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Baykan, “Halkımızın bunun bilincinde olmasını istiyoruz. Çünkü sağlıkçılar şu an pandemiyle en ön safta mücadele ediyorlar. Halkımızın da bize destek olmalarını canı gönülden rica ediyorum. Tekrar ediyorum aşısız bireylerde hastaneye yatma oranları, ölüm oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Halkımızın bir an önce aşılarını yaptırıp, pandemi belasından kurtulmamıza vesile olmalarını temenni ediyorum” ifadesinde bulundu.

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